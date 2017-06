A partir du 15 juin 2017, une véritable exposition du musée du quai Branly-Jacques Chirac prendra place dans un train de la ligne E !

Le Train des Arts et des Civilisations reliera l’Est de l’Île-de-France au centre de la capitale en proposant aux voyageurs de découvrir, au cours de leurs trajets, une exposition itinérante sur les arts et les civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Ce sont près de 400 œuvres d’art, photographies, peintures et objets des collections historiques du musée du quai Branly – Jacques Chirac qui recouvriront l’intérieur des voitures du train afin d’offrir aux passagers une porte ouverte sur le monde, une rencontre inopinée avec les arts et les civilisations.

