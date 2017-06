Du 23 au 25 juin, l’Association des Départements de l’Axe Seine (les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-d’Oise, l’Eure et la Seine-Maritime, membres fondateurs, et le Calvados) organise un grand événement festif avec plus de 150 animations, des portes de Paris jusqu’au littoral normand. De nombreuses activités ouvertes au public, pour la plupart gratuites, sont proposées par les Départements et leurs partenaires en bords de Seine mettant ainsi à l’honneur le sport, les loisirs, la culture, le patrimoine, le tourisme, l’environnement et les espaces verts.À l’occasion du lancement de « Fête en Seine », une soirée guinguette avec un bal avec orchestre sera organisée, vendredi 23 juin à 18h.

Rendez-vous vendredi 23 juin 2017 à 18h

Port de Courbevoie – Quai du Président Paul Doumer

92400 Courbevoie