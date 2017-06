la 24e édition du Paris Jazz Festival au Parc Floral de Paris approche à grands pas !

Comme chaque été, le Paris Jazz Festival se déroulera au Parc Floral de Paris tous les samedis et dimanches de juin et de juillet, dès le 17 juin 2017 ! 7 week-ends pendant lesquels les amateurs de musique et férus de jazz pourront profiter de concerts en plein air dans un écrin de verdure, en journée mais aussi en soirée avec cette année quatre nocturnes.

Au programme : un premier week-end dédié aux amours du jazz et de la chanson populaire française, en compagnie de Thomas Savy, des French songs du réunionnais Olivier Ker Ourio et de son comparse Sylvain Luc pour la nocturne d’inauguration du festival, ainsi qu’un hommage exceptionnel à Bashung ; les « beats » du légendaire Magma de Christian Vander ou du Megaoctet d’Andy Emler, les liens qui unissent les mondes antillais et africains à l’héritage musical afro-américain, et bien d’autres artistes de talent ! Pour clôturer cette 24e édition, une dernière nocturne en compagnie du trompettiste Erik Truffaz, nous emmènera à la frontière ténue du jazz et de la pop instrumentale.

Retrouvez le programme complet sur : parisjazzfestival 2017