La 7ᵉ édition de la REF s’est tenue dans le cadre emblématique du stade de Roland-Garros, sur le court central Philippe-Chatrier, attirant plus de 10 000 participants. l’événement a proposé un programme dense de conférences, débats thématiques, keynotes et sessions d’ateliers, ainsi qu’un village des adhérents, en deux espaces (Jardin des Mousquetaires et Village René Lacoste) favorisant le networking et la mise en lumière des initiatives régionales . Un rendez-vous majeur de la rentrée économique, mêlant débats politiques et stratégiques, initiatives sociales (santé mentale), enjeux locaux et globaux (transition écologique, souveraineté, data).

François Bayrou, Premier ministre, est intervenu lors d’un discours combatif, appelant à l’engagement pour obtenir un vote de confiance à l’Assemblée nationale .

Éric Lombard, ministre de l’Économie et des Finances, a rassuré sur la capacité de boucler le budget 2026 dans les délais, sans retour de l’ISF, tout en appelant à un “effort d’équité” .

Les responsables politiques présents; Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, président des Républicains

Jordan Bardella, député européen, président du Rassemblement national

Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine, secrétaire général de Renaissance

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français

Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de La France insoumise

Marine Tondelier, secrétaire nationale Les Ecologistes – Europe, Ecologie, les Verts et d’autres ont également participé à des débats, évoquant les enjeux d’emploi, de souveraineté énergétique, et de sortie de crise .

Les sessions ont couvert des sujets cruciaux :

Le libre-échange face aux tensions internationales .

, interrogée quant à la responsabilité des entreprises dans l’effort climatique . La souveraineté européenne en pleine compétition mondiale .

, entre promesses technologiques et dépendance géopolitique . Le « match des datas » , c’est-à-dire la maîtrise des données entre géants du numérique, États et citoyens .

, considérée comme un défi de survie économique . Des enjeux sociétaux comme la débat public et la polarisation, ainsi que la place de l’État et des entreprises dans la cohésion nationale .

Parmi les moments forts, il y a eu les propos engagés de Clara Chappaz sur la simplification.