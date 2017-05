Un grand rassemblement annuel et festif aura lieu ce weekend du 29-30 avril, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78). Cet événement fête ses 25 ans et rassemble régulièrement plus de 10 000 visiteurs. Chaque année, plus de 3 500 cyclistes s’élancent sur 7 types de randonnées VTT et 3 circuits sur route avec des niveaux de difficulté allant du sportif débutant au plus aguerri. Saint-Rémy-lès-Chevreuse est situé en plein cœur du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Ses 256 km² d’espaces boisés permettent la découverte et la pratique du vélo dans un cadre idéal.

