Auteur, compositeur et interprète, Yapoléon est un artiste ivoirien qui a fait ses armes à la RTI (Radio Télévision Ivoirienne), où il fait la rencontre de nombreux musiciens et se crée rapidement une renommée en Coté d’Ivoire.

Adulé par les jeunes et reconnu par les anciens, il collabore à de nombreux projets en tant qu’arrangeur et compositeur (Monique Seka, Barry Allaman, Ismaël Isaac, Hass Keita…), notamment au sein du collectif Moya Mélody Band. Puis il décide de créer sa propre couleur musicale, métissage d’harmonies traditionnelles d’Afrique de l’Ouest et de sonorités occidentales.

Retrouvez l’interview d’Adjalé dans notre sélection podcast !!!!