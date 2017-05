Festival du vent et des cerfs volants au Moulin du Sempin de Montfermeil

Première en Ile-de-France : samedi 29 avril, aura lieu au Moulin du Sempin de Montfermeil le premier Festival du vent et des cerfs-volants, animé par Nasser Volant, champion du monde de cette discipline, très appréciée des petits et grands. Au programme : un jardin au vent, des démonstrations, des ateliers de fabrication et dès 20h30, rendez-vous pour une démonstration de cerfs volants lumineux.

Festival du vent et du cerf volant Samedi 29 avril au Moulin du Sempin 136, rue des Moulins

Entrée libre – Gratuit Restauration sur place

Plus d’informations : 01 43 32 44 21 ou 06 99 47 48 10