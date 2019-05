Le Festival du Connétable est un événement populaire et historique organisé par la Ville d’Ecouen. Il met à l’honneur la Renaissance et Anne de Montmorency, connétable de François 1er et de Henri II qui fit construire le Château d’Ecouen.

La manifestation coïncide avec la Nuit européennes des musées, portée par le Musée avec qui la Ville entretient un fort partenariat. Le temps d’un week-end, les visiteurs voyageront entre les XVIe et XXIe siècles, avec notamment un hommage aux naissances d’Henri II et Catherine de Médicis et plus généralement sur la vie de cour de la période Renaissance.

Cette année, la part belle est donnée aux spectacles et déambulations de différentes compagnies des arts de la rue, où échassiers, faunes et personnages grimés se relaieront pour proposer aux visiteurs un show continu. Depuis sa création, le Festival réunit entre 6000 et 10 000 visiteurs sur les 2 jours, attirés par les spectacles, le Village des enfants, le stand restauration, le marché artisanal et nature avec près d’une trentaine d’artisans locaux.