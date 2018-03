La grande collecte de vêtements des boutiques de mode indépendantes au profit des plus démunis revient cette année ! Le Dressing du Cœur.

Du 14 au 31 mars, les boutiques de mode indépendantes participant à l’opération collectent les vêtements que leur clientèle ne souhaite plus porter pour les redistribuer à Emmaüs France.

Tous les vêtements de jour ou de nuit, propres et en bon état, pour femmes, hommes et enfants peuvent être donnés à l’occasion du Dressing du Cœur.

C’est l’occasion idéale de faire un grand ménage de printemps dans vos armoires, tout en participant à une action écoresponsable et solidaire !

Chaque boutique participante remettra les vêtements collectés à l’antenne Emmaüs

la plus proche de chez elle.

Pour consulter la carte complète et interactive des boutiques participantes, Dressing du Cœur 2018