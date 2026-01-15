Le Marathon de Paris est l’une des courses les plus populaire d’Ile de France, une course aussi fascinante qu’intimidante. Quarante-deux kilomètres, une distance mythique qui attire chaque année des centaines de milliers de coureurs, débutants comme confirmés. Mais derrière la médaille et la ligne d’arrivée se cache une réalité incontournable : un marathon se prépare. Longtemps. Sérieusement. Et méthodiquement. C’est une aventure qui commence bien avant le départ avec INTERSPORT et ASICS partenaires de l’évènement, pour qui l’objectif n’est pas seulement de faire accumuler des kilomètres aux coureurs, mais de les accompagner progressivement dans un effort long et exigeant.

