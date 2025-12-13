Une réunion d’information consacrée au Lions Club Vauréal Cœurs battants récemment à Cergy, offrant l’opportunité au public de mieux connaitre cette organisation humanitaire mondiale et ses actions au niveau local. Sandra Moreau la présidente du Lions Club Vauréal Cœurs battants a partagée des exemples concrets d’actions menées sur le territoire, tel que le soutien apporté à une école élémentaire de Vauréal.
# Lions Club Vauréal Cœurs battants; Un engagement qui commence près de chez vous !
Le commentaires sont fermés.