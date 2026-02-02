Samedi soir la ville de Persan a ouvert l’année sous le signe de l’émotion et du partage, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, Valentin Ratieuville. Elu(e)s habitant(e)s et acteurs locaux se sont retrouvés pour une soirée officielle mais aussi profondément culturelle puisque l’événement s’est prolongé par un concert des élèves du conservatoire.

Un moment marqué également par le discours de Patrick Laviron directeur de l’établissement qui s’apprête à quitter ses fonctions après 40 années consacrées à la vie musicale et culturelle de Persan.