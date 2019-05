Le 19 mai 2019 Gymnase Dauvin – Paris 18ème

Le Festival des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois est un événement convivial, rassemblant les pratiquants des différentes disciplines (Taïchi chuan, Qi gong, Kung fu) de la fédération (FAEMC), sous le thème du partage et de la bonne humeur. Cet événement a aussi pour optique de faire découvrir les arts énergétiques et martiaux chinois aux personnes non-initiés, désirant essayer ces pratiques dans de bonnes conditions. Enfin, il s’agit d’un événement familial, intergénérationnel, construit autour des valeurs de la fédération.