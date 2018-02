L’album « Walk for a Kid » de Simawé, est à découvrir sur Alternative fm

Dans cet album, le reggae se teinte de belles couleurs folk, musique organique en passant du blues au rock ou à la world pour s’enrichir de sonorités différentes, le reggae de Simawé déborde d’une énergie primitive qui saisit et donne des envies de s’évader.

Ben Armessen (chant lead et batterie), Bruixe (bassiste) , Jeremy Fleck (lapsteal hawaïen, guitare classique et chœur) , Jonathan Fleck (guitare électrique et chœur), Titom (guitare folk et classique et chœur).