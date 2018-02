Les autorités préfectorales ont pris de nouvelles dispositions pour interdire la circulation des poids lourds en Île-de-France en raison des conditions météorologiques de cette nuit, prévoyant des températures fortement négatives pouvant provoquer du verglas.

Plusieurs zones de stockage de poids lourds sont en place jusqu’à nouvel ordre, suite à l’interdiction de circuler aux plus de 7,5 tonnes à l’initiative des autorités, sur les autoroutes d’Île-de-France :

– Sur l’A1 : 200 camions sont stockés au niveau du péage de Chamant et à hauteur du Parc Astérix

– Sur l’A4 : 100 camions au niveau des barrières de péage de Dormans, Montreuil-aux Lions et de Coutevroult

– Sur l’A13 : 60 camions au niveau des péages de Buchelay et d’Heudebouville.

– Sur l’A16 : 60 camions au niveau du péage d’Amblainville

Les véhicules légers peuvent continuer leur route, et la plus grande vigilance est recommander à tous.