Le festival les Femmes s’en Mêlent se tiendra du 15 au 17 mars à la Machine du Moulin Rouge. Ce festival défend et met en lumière la scène musicale féminine indépendante, offrant aux artistes un territoire singulier où la diversité, l’éclectisme et l’innovation peuvent s’exprimer. Au programme de cette nouvelle édition vous retrouverez pendant les 3 jours de festival Virginie Despentes, La Pieta, Dream Wife, The Pack A.D, Cata Pirata, Blimes Brixton, KT Gorique, Pink Kink et beaucoup d’autres. Plus d’information sur 21éme édition festival les Femmes s’en mêlent.

