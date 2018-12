Les 7 et 8 décembre, le Téléthon 2018 mobilisera des millions de Français pour soutenir le combat des familles contre les maladies rares. 60 ans après la naissance de l’Association et grâce à la mobilisation de tous, l’arrivée des premiers traitements pour des maladies considérées incurables montre à quel point l’action collective et l’audace ont le pouvoir de changer des vies.

Rendez vous à Beaumont sur Oise pour la cérémonie d’ouverture officielle ce vendredi à 18h30 pour l’arrivée du flambeau du Téléthon au Parc de l’hôtel de ville

