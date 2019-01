En janvier, février, et mars, des travaux impacteront la circulation de la ligne H du transilien.

SNCF, SNCF Réseau et Île-de-France effectue des travaux de modernisation du réseau, pour améliorer la ponctualité, l’accessibilité et le confort sur les lignes Transilien.

