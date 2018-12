Dans le cadre du Festival Théâtrale du Val d’Oise, les jeunes de la Mjc de Persan se sont mis dans la peau de jeunes journalistes, et vous proposent dans leur direct de ce soir l’interview de Bérangère la metteur en scène de la Compagnie Trois six trente, suivie d’un micro trottoir et d’une rubrique sur le spectacle Longueur d’Onde.

Une émission réalisée en partenariat avec la MJC, Radio Campus, et Alternative fm