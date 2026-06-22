Le centre d’Animation Jeunesse de Beaumont sur Oise, invite les beaumontois au Festival J Family, pour célébrer l’arriver de l’été à la Plaine de jeu ce samedi 27 juin dès midi.

Voici le programme qui attend les visiteurs

– Jumping warriors (parcours à obstacles),

– Structure gonflable Multiplay Princesse

– Structure gonflable Pat’Patrouille

– Toboggan Mario

– Tir à l’élastique

– Jeux de kermesse

– Modules en mousse

Et d’autres surprises… Vous pouvez obtenir plus d’information sur le site de la Mairie de Beaumont sur Oise. Et n’hésitez pas à suivre leur réseaux sociaux !!!