Le centre d’Animation Jeunesse de Beaumont sur Oise, invite les beaumontois au Festival J Family, pour célébrer l’arriver de l’été à la Plaine de jeu ce samedi 27 juin dès midi.
Voici le programme qui attend les visiteurs
– Jumping warriors (parcours à obstacles),
– Structure gonflable Multiplay Princesse
– Structure gonflable Pat’Patrouille
– Toboggan Mario
– Tir à l’élastique
– Jeux de kermesse
– Modules en mousse
Et d’autres surprises… Vous pouvez obtenir plus d’information sur le site de la Mairie de Beaumont sur Oise. Et n’hésitez pas à suivre leur réseaux sociaux !!!