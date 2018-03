Cette dictée est gratuite et ouverte à tous avec 6 catégories : écoliers, collégiens, lycéens, adultes, personnes en situation de handicap et associations. Tout le monde a sa chance et personne n’est noté. Et bien sûr, des cadeaux et des surprises sont prévus pour tous ! Alors rendez vous le samedi 31 mars à 14h00 sans fautes et en famille pour passer un excellent moment !

Places limitées donc inscriptions obligatoires sur La Dictée GÉANTE