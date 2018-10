Ce vendredi 12, le salon Vivez Nature a ouvert ses portes, et cela jusqu’au 15 octobre. La fête de la nature, du corps et de l’esprit empli l’air du Paris Event Center Porte de la Villette.

Faire le plein d’énergie et de bons produits avant d’affronter l’hiver, les raisons sont multiples pour venir rencontrer les exposants de cette nouvelle édition de Vivez Nature.

De nombreux secteurs sont représentés entre l’alimentation bio et santé, les produits de bien-être et de santé au naturel, les compléments alimentaires, les thérapeutes et les centres de bien-être…

Venir sur Vivez Nature, c’est profiter des conseils d’exposants pour qui la vie saine et bio est un mode de pensée depuis de nombreuses années. La visite du salon permet également d’assister et de participer à un large choix d’animations assurées par des professionnels du secteur. Que cela soit via les conférences, les ateliers exposants, les pratiques corporelles ou les ateliers cuisine santé, tout au long de ces 4 jours il y aura un événement pour chacun afin de découvrir un mode de vie plus sain.