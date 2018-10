La Ville d’Écouen a le plaisir d’accueillir l’humoriste de talent Seb Mellia, le 26 octobre à 20 h 30, au Centre culturel Simone Signoret.

La municipalité propose un rendez-vous avec cette pointure du stand-up. Ancien du Jamel Comedy Club. Il s’est également produit sur la scène du prestigieux Festival de Montreux et a assuré les premières parties de Gad Elmaleh à l’Olympia.

Il s’impose comme le nouveau phénomène de l’humour. Avec son sens aigu de l’improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures tordantes, vous comprendrez pourquoi Seb Mellia ne perd jamais.

Une véritable machine à vannes qui provoque les rires avec une profonde gentillesse et prouve que pour passer une bonne soirée, il ne suffit que d’un micro, un humour malin et un grand verre d’Ice Tea !

https://www.billetweb.fr/seb-mellia-ne-perd-jamais

Tarif : 12, 50 €

Tarif réduit : 9 €

14 Avenue du Maréchal Foch, 95440 Écouen

Centre culturel Simone Signoret