Le Secours populaire français débloque un premier fonds d’urgence de 50 000€ pour venir en aide à 5 000

habitants de l’île des Célèbes, en Indonésie, anéantis par le séisme et le tsunami du 28 septembre.

Le bilan de cette catastrophe meurtrière ne cesse de s’alourdir. Des centaines de personnes ont perdu la vie

et les blessés se comptent par milliers. Les dégâts matériels sont considérables, les enfants et les familles se

retrouvent sans logement et ont tout perdu.

Le Secours populaire est en lien avec ses partenaires indonésiens et philippins pour apporter la solidarité.

Dans un premier temps des aides d’urgence vont être mises en place : eau potable, kits d’hygiène, distributions alimentaires et mise à l’abri.

L’accompagnement sera dans la durée pour permettre aux familles de retrouver leur autonomie, aux

enfants d’avoir accès à l’éducation, etc.

Le Secours populaire français lance un appel à la solidarité. L’association a besoin d’argent pour soutenir

les victimes de cette catastrophe, toutes les initiatives de collecte sont les bienvenues : mobilisation du réseau

de bénévoles, des citoyens et subventions d’aide humanitaire d’urgence des collectivités locales.

Le Secours populaire appelle aux dons : Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours populaire français,

dans tous les départements ou au 9/11, rue Froissart BP 3303

75 123 Paris Cedex 03

Tél/ 01 44 78 21 00

Préciser « Fonds d’urgence »

http://www.secourspopulaire.fr