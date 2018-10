Le cinéma de Domont vous propose le vendredi 12 octobre un concert extrait du répertoire de Django Reinhardt par le groupe Lost in the Swing, composé de Steven Reinhardt, Pascal Bordeau et Eric Métais, suivi de la projection du film » DJANGO » réalisé par Etienne Comar, et d’un verre de l’amitié avec dédicaces de Steven Reinhardt et Pascal Bordeau.

