Un rendez-vous citoyen ouvert à tous et gratuit sur l’urbanisme à Triel-sur-Seine est organisé samedi 26 mai par un collectif d’associations trielloises pour s’informer, échanger sur les projets en cours et à venir, écouter et être écoutés, mais aussi concevoir des propositions harmonieuses et réfléchies d’aménagement durable. Le collectif est composé des associations Bien Vivre à L’Hautil, Bien Vivre à Triel, Comité Sobaux, Les Amis de Triel, Préservons Pissefontaine et Triel Environnement.

