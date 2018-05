La 9ème édition du Festival Lâcher d’Artistes aura lieu du 5 au 8 juin 2018, à la Manufacture Chanson. Cet événement musical est consacré à huit artistes ayant participé à diverses formations proposées par la Manufacture Chanson.

Emmanuelle Cadoret, Rosalie Hartog, Te Beiyo et Vaslo, issus de la formation « Voulez-Vous Coachez avec Moi ? » seront au programme de cette édition, avec également, en coplateaux : Charly, Gosia and The Flying Wales, Mira Cétii et Valérian Renault.

Obtenez la programmation complète sur Festival Lâcher d’Artistes 2018