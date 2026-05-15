Le cinéma est connu pour être un bel outil de dialogue et de lutte contre les préjugés. l’Association des Tunisiens de France a organisé une projection exceptionnelle du film tunisien « Le 13ème Round », en présence de son producteur Mohamed Ali Nehdi.

Un film salué dans plusieurs festivals et notamment récompensé au Cairo International Film Festival, qui aborde avec force des thématiques humaines et sociales profondes. On en parle dans notre magazine « Les voix de l’égalité » avec Mohssen Semni, Président de l’Association des Tunisiens de France à Argenteuil.

Cet article a été publié le vendredi 15 mai 2026 à 15 h 20 min et est classé dans Infos sociales. Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Les commentaires et pings sont fermés.