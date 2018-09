Pour se maintenir en forme et préserver sa santé, il est important de pratiquer une activité sportive, famillathlon réunit chaque année des milliers de famille autour du sport. Elle propose au Val d’Oisien de tester plus de 50 activités physique, sportives et ludiques ce dimanche 30 septembre au Golf de Mont Griffon à Luzarches.

Un rendez vous intergénérationnel, avec des ateliers animés par des passionnés et des sportifs professionnels.