Fini les dizaines de groupes électrogènes grâce au partenariat noué depuis 5 ans avec Enedis le Festival Rock en Seine fait un pas décisif vers la sobriété énergétique. Cette année une nouvelle installation alimente plus de 80% du site en électricité avec l’ambition d’atteindre l’an prochain le 100%. En effet depuis 5 ans les organisateurs de l’évènement ont décidé d’opérer un virage écoresponsable en s’associant avec Enedis grand fournisseur d’électricité. Résultat en 2025, 80% du Festival est désormais alimenté par le réseau électrique. Une avancée majeure rendue possible grâce à une nouvelle installation plus simple à déployer et plus économique. « Autrefois l’événement reposait sur plus de 40 groupes électrogènes » explique Magalie Daillere, Directrice Territoriale des Hauts de Seine chez Enedis. Pour Jeremy Mandart, Charger d’affaire chez Enedis « L’objectif est clair, réduire au maximum l’empreinte carbone sans compromettre l’expérience des festivaliers »

