« Réussir son Potager du Paresseux » de Didier Helmstetter paru aux éditions Tana

Dans cet ouvrage l’auteur s’appuie sur les connaissances agronomiques et écologiques les plus récentes et donne au lecteur les outils,

les clés de compréhension, en présentant des étapes essentielles pour réussir son potager du paresseux naturel et respectueux de l’environnement.

Le lecteur ira à la découverte de tous les êtres vivants qui nous aident à jardiner sans trop nous décourager :comme les vers et les champignons ainsi que les autres organismes qui, par leur travail, transforment les sols en précieux écosystèmes, sans oublier d’apprendre comment composer avec certains nuisibles.

Pour finalement découvrir la technique de la phénoculture qui a fait la renommée de Didier Helmstetter.

Ingénieur agronome, Didier Elmstetter s’occupe de développement agricole, en France et en Afrique, où il dirige notamment des programmes de recherche-action pour améliorer les systèmes de production paysans, avec les modestes moyens disponibles localement.

Si certains ne parle qu’en présence de leur avocat, Didier Elmstetter, lui, parle généralement qu’en présence de ses plantes.

Aujourd’hui, il consacre son temps au développement de son Potager du Paresseux, qu’il fait visiter. Sur ce thème, il a réalisé de nombreuses vidéos, à découvrir sur YouTube, et il donne des conférences.