Les 1er, 2 et 3 juin prochains, vous êtes invités à découvrir à travers toute la France la richesse et la diversité des parcs et jardins, publics et privés pour cette 16e édition des Rendez-vous aux Jardins.

Au programme à Vauréal…

LE JARDIN DE PARESSEUSE

Christiane vous invite à la flânerie à côté de son petit bassin sur gravier et au milieu des plants, arbustes et jardinières… L’exemple d’un jardin facile à entretenir conçu surtout pour en profiter.

21 rue de la Sarriette

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 18h

LE JARDIN DES ENFANTS

Paysagiste, Eric Lavoix inspire et réalise des jardins pour nombre de propriétaires… Ce passionné vous dévoile son jardin et les petits secrets de «La voix du paysage» pour tirer le meilleur parti de son petit bout de terre en ville.

27 rue de la Sarriette

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 18h

OUVERTURE DU JARDIN ÉCOLE

Porté par le service Espace public de la Ville, en partenariat avec la cellule Biodiversité de la Communauté d’agglomération et l’association Ba.ba, ce jardin pédagogique accueille tous les habitants qui souhaitent découvrir des méthodes de culture respectueuses de l’environnement et une gestion écologique globale du jardin.

Samedi 2 juin de 14h à 17h