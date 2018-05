Ce vendredi 18 mai au soir, la cérémonie de remise des prix, pour la deuxième édition du concours micro-métrages issu du festival « Tous citoyens, tous concernés », a eu lieu, au total 10 films en compétition, qui illustre bien la diversité et l’éclectisme des productions persannaise, sur le thème « J’habite ici ».

La tenue de soirée était de rigueur et les lauréats s’étaient tous mis sur leur 31, pour le visionnage de leur réalisation, qui réunissait tous les ingrédients qui font les bons films en 120 secondes et pas une de plus !