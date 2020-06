Depuis lundi, les températures sont passer au dessus des normes de saison. Des températures qui dépassent allègrement les 30 degrés dans plusieurs villes dont Paris et Lyon.

Ce mercredi, jeudi et vendredi seront les trois journées les plus chaudes, avec le mercure atteignant ou dépassant les 30°C « sur la plupart des régions ». « On atteindra très souvent 32 à 34°C du Sud-Ouest à l’Ile-de-France ainsi que sur les régions proches de la vallée du Rhône », indique Météo France. « Le seuil des très fortes chaleurs (35°C) pourrait être dépassé localement. »

Cet été devrait être plus chaud que les années précédentes, mais aussi plus sec, et les normales de saisons devraient largement être dépassées

2019 avait été la troisième année la plus chaude en France métropolitaine après 2018 et 2014, marquée par deux épisodes exceptionnels de canicule et un record absolu de 46°C atteints. 2020 s’inscrit dans la même tendance, avec un hiver qui a connu des records de douceur et un printemps qui a été le deuxième plus chaud jamais enregistré.