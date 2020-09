A l’occasion des Journées du patrimoine, l’Abbaye de Maubuisson vous propose un week-end avec de nombreuses activités associant patrimoine et art contemporain.

Sur réservation au 01 34 33 85 00



Samedi 19 septembre 2020 à 10h, à 11h et à 12h / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation : 01 34 33 85 00

Cette visite permet d’appréhender le domaine de Maubuisson à travers son architecture, son histoire et de découvrir la grange, habituellement fermée aux visiteurs. Entre descriptions et anecdotes, la visite historique vous permettra de prendre un bol d’air en découvrant les vestiges et le parc de Maubuisson.

Dimanche 20 septembre 2020 de 14h à 17h30 / Tout public / Accès par groupe limité / Parcours libre : environ 10 min par lieu / Gratuit / Bottes de pluie obligatoires pour la visite du canal collecteur.

Pour les Journées du patrimoine, l’Abbaye de Maubuisson vous ouvre les portes de quelques lieux insolites, habituellement fermés au public : la cave, la salle du trésor, la grange et le canal collecteur.

Toute l’équipe de Maubuisson (techniciens, conservateur, médiatrices, documentaliste…) se mobilise pour vous livrer des détails surprenants selon la spécificité des métiers de chacun.