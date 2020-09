Afin de faciliter la prise en charge rapide des situations les plus à risque de diffusion du virus, et avec un engagement des laboratoires à rendre les résultats dans les 24h, les CDDC sont réservés de 8h à 14h aux publics prioritaires, âgés de plus de 6 ans, sans rendez-vous :

1. Les personnes disposant d’une prescription médicale

2. Les personnes ayant eu un contact à risque avec un cas confirmé, et ayant été contactées par la CPAM ou l’ARS dans le cadre du contact tracing

3. Les professionnels de santé et professionnels assimilés intervenant à domicile Un accès sur rendez-vous est également possible.



La prise de rendez-vous est strictement réservée aux médecins traitants, à travers la plateforme téléphonique dédiée mise en place par l’ARS pour faciliter l’accès aux tests RT-PCR pour les personnes prioritaires.



L’accès aux tests dans un CDDC se fait exclusivement sur présentation d’un justificatif (prescription médicale en cas de symptômes, SMS ou mail de l’Assurance Maladie ou de l’ARS si cas contact, carte CPS ou justificatif de travail si professionnel de santé).

Jusqu’au 5 octobre, les centres fonctionneront sur la plage horaire 8h-14h.

Ces horaires restreints sont justifiés par la priorité accordée à la qualité du service et à la rapidité du rendu des résultats, ainsi que par la nécessité d’optimiser l’organisation des sites en phase de démarrage.