Comme chaque année, la Bibliothèque de Vauréal organise en mars « son » événement annuel et a choisi de mettre à l’honneur pour cette 4e édition les femmes dans la bande dessinée, et plus précisément ses héroïnes.

Une exposition qui retrace 12 itinéraires de fiction pour 12 femmes héroïnes de bande dessinée dans divers registres fictionnels : autobiographie, polar, science-fiction, contemporain, histoire, humour…

L’entrée est libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.