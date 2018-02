La Fondation ARSEP renouvelle sa campagne « Maman je t’aime un peu, beaucoup, solidairement ! ». Celle-ci se déroulera tout le mois de mai, avec pour moments forts la fête des mères le 27 mai et la journée mondiale de la sclérose en plaques le 30 mai. La Fondation ARSEP recherche dès maintenant des personnes bénévoles partout en France.

Mission : rencontrer les fleuristes et commerçants de leur commune pour les appeler à être partenaires solidaires de la recherche sur la SEP et des 100 000 malades en France.

La Fondation ARSEP compte sur la générosité du grand public afin de l’aider à venir à bout de cette maladie.

Retrouvez l’interview de Gwendolyn Michenet bénévole de la fondation ARSEP dans notre sélection podcasts !!!