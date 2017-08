Après Créteil en 2003, Paris aura la chance d’accueillir cette prestigieuse compétition internationale du 21 au 26 août 2017 à Bercy Arena !

6 jours de compétition : du 21 au 26 août 2017 ! plus de 2000 personnes attendues venant des 5 continents. Les 1000 meilleurs combattants au monde dans les 3 styles olympiques : lutte libre, lutte gréco-romaine et lutte féminine.

Plus de 100 nations attendues, notamment la Russie, l’Iran, l’Azerbaïdjan, les Etats Unis, la Turquie, la Chine, le Japon. 300 volontaires pour accueillir les délégations étrangères, et vous spectateurs et supporters.

Les championnats du Monde de lutte, c’est aussi un parcours d’animations diverses dans Paris avant et pendant l’évènement. Plus d’info sur Championnat du Monde Lutte 2017