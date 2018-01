Comme chaque année lors de la Journée Mondiale des Lépreux, la Fondation Raoul Follereau lance une campagne pour sensibiliser les Français à la lutte contre la lèpre. Au-delà de l’appel aux dons, ce moment est l’occasion pour elle de rappeler que, cette maladie continue à faire des ravages parmi les populations les plus pauvres de la planète. Pour cette 65e édition, l’objectif prioritaire est de faire comprendre l’importance du dépistage actif, afin de prévenir les invalidités . Cette fois encore, la Fondation soulignera l’importance de cette journée via une campagne d’affichage autour d’un message et d’un visuel soulignant l’inhumanité du handicap.

