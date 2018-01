L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle réunit des femmes et des hommes de métier mobilisés autour d’un même idéal : permettre à chacun de s’épanouir dans et par son métier, dans un esprit d’ouverture et de partage.

Ses Journées Portes Ouvertes auront lieu le vendredi 19, le samedi 20 et le dimanche 21 janvier 2018 de 9h30 à 17h00 en journée continue à la Maison des Compagnons d’Epône au 23 rue du professeur Emile Sergent – 78680 EPONE.