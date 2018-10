Le Salon E-TONOMY revient pour sa 2nde édition du 11 au 14 octobre 2018 aux Mureaux. Cet événement unique est dédié à l’innovation technologique et sociale au service de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Au programme : plus de 80 exposants (startups, entrepreneurs, associations, écoles…), des démonstrations de solutions et projets innovants, des conférences et ateliers avec des experts et personnalités reconnus du monde du handicap, de l’innovation et du secteur médico-social pendant 2 jours, suivis par un hackathon.

Plus d’informations sur E-TONOMY 2018 sur www.e-tonomy.fr