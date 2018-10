Le 29 septembre, week-end national de lutte contre la mucoviscidose, s’est déroulée à Courdimanche la 1ère édition de la Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise soutenue par le défenseur du Paris Saint Germain et Champion du monde de football 2018, Presnel Kimpembe et ayant pour but de contribuer au financement du combat contre cette maladie génétique incurable qui dégrade progressivement la fonction respiratoire et dont souffrent près de 7000 personnes en France.

Le top départ de la journée a été lancé avec la présence de 580 participants aux courses et à la marche familiale. Suivies par des massages d’étudiants en kinésithérapie.

Les récompenses se sont faites en présence de Mme Monique MERIZIO et M Alexandre PUEYO, Conseillers départementaux du Val d’Oise, de Mme Elvira JAOUEN, Maire de Courdimanche et de Mme Sylvie COUCHOT, Maire de Vauréal.

Ont été récompensés les trois meilleurs coureurs du 10 km par catégorie (masculine, féminine) ainsi que Shanna, 13 ans, coureuse du 5 km, ayant rassemblé la plus grande collecte sur Internet.

Cette manifestation solidaire, sportive, festive et familiale, a été une grande réussite et a permis de récolter plus de 25 000 € reversés intégralement à l’association Vaincre la Mucoviscidose.