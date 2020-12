Depuis 1993, l’association EVEIL propose des sensibilisations aux enjeux de la citoyenneté dans les établissements scolaires, auprès des collégiens et des lycéens dans différentes académies de France, sur la lutte contre les discriminations, l’égalité homme-femme, la laïcité, les valeurs de la République ou encore l’usage citoyen des réseaux sociaux.

Par ailleurs, depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo, l’association Eveil organise chaque année le Prix Eveil à la citoyenneté, concours vidéo ouvert aux collégiens, lycéens et apprentis de France, sur le droit à la liberté d’expression et d’opinion.

Les élèves s’expriment sur ce droit qui leur est cher et explorent par l’image différentes problématiques. En 2019, pour la cinquième édition, plus de 2000 élèves se sont inscrits de toute la France, y compris des DOM-TOM.

Les inscriptions sont de nouveau ouvertes pour cette année et les productions des établissements scolaires peuvent être envoyées jusqu’au 12 avril 2021. https://www.eveil.asso.fr/prix-eveil/2.php