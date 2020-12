Face à la crise sanitaire, les recycleries et ressourceries, structures essentielles de l’économie sociale et solidaire, connaissent des difficultés financières mettant en péril la poursuite de leurs activités. Pour les soutenir,

L’Etat, à travers l’ADEME, a attribué plus d’1 million d’euros réparti au profit de 37 structures en Île-de-France.

37 recycleries et ressourceries soutenues se répartissent sur l’ensemble du territoire régional : 11 structures à Paris, 1 en Seine et Marne, 3 dans les Yvelines, 2 dans l’Essonne, 3 dans les Hauts de Seine, 9 en Seine-Saint-Denis, 6 dans le Val-de-Marne et 2 dans le Val-d’Oise.

A ce titre l’Île-de-France est la première région bénéficiaire de ce fonds de secours.

Le Groupe RAJA a remporté l’Oscar pour le prix Initiative Covid-19, qui récompense l’initiative de soutien et de solidarité la plus remarquable en période de crise COVID-19. Pendant la crise sanitaire, les entreprises du Groupe RAJA et sa Fondation se sont mobilisées et ont renforcé leurs engagements solidaires auprès de nombreuses Associations, Hôpitaux et ONG.

Deux nouveaux produits innovants ainsi que les actions solidaires du Groupe pendant cette crise sanitaire ont été primés lors d’une cérémonie virtuelle le 24 novembre 2020.

C’est désormais l’incertain qui domine dans nos vies individuelles et collectives. Le Lions Clubs Ile De France Ouest (départements 78, 92 et 95) a mis en place une plateforme téléphonique pour aider les particuliers, les associations, les établissements sociaux et les centres de soins à lutter contre les conséquences de la deuxième vague de la COVID19.

Les équipes sont joignables, de 09h00 à 20h00 du lundi au samedi au 0 805 38 38 12.

Depuis sa création en 2010, Zoomalia s’engage auprès des refuges et associations pour animaux

Particulièrement sensible à la cause animale, l’animalerie en ligne a lancé très récemment l’opération 1 commande = 1 repas.

Depuis le 10 juillet, pour chaque commande effectuée sur le site zoomalia.com , quel que soit le montant du panier, 1 repas est offert à un animal en refuge.

Pour ce mois de décembre, 12 associations/refuges inscrits vont pouvoir régaler leurs petits pensionnaires grâce aux dons récoltés. Organisé tout au long de l’année, ce sont des milliers d’animaux qui vont profiter de ce beau geste de solidarité !