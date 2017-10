Abdelmajid DABOUSSI, Président de Radio Soleil, que nous prénommions tous Amar, nous a quittés le 10 septembre dernier.

L’association RADIO SOLEIL, la FRADIF, la CNRA, vous invitent à L’Hommage à Abdelmajid DABOUSSI.

Dimanche 5 novembre 2017

Salle Saint Bruno, 9 rue Saint Bruno, 75018 PARIS.

(Métros La Chapelle ou Barbès) de 15 heures à 19 heures.

Merci de votre présence.

Amar,

Nous sommes tristes, tu nous manques.

Avec ta disparition, nous avons perdu un compagnon militant pour la défense des radios associatives, dont tu fus l’un des pionniers :

– création de Radio Soleil en 1981

– Co-fondateur de la CNRA, dont tu fus Président.

– Co-fondateur du GIP- EPRA

– Co- Fondateur (en 1989) de la FIRA, du réseau « Radio du puis de la FRADIF (en 2005) pour la défense des radios associatives d’Ile de France

Avec ta disparition, nous avons également perdu un militant infatigable pour l’expression de la diversité, la défense de l’expression et des droits des immigrés, des droits civiques pour tous, de la laïcité et de la lutte contre les discriminations depuis 1979, et ton arrivée en France, venu de Tunisie où tu étais journaliste :

– co-fondateur et membre de la rédaction des magazines « Sans Frontières », « Solidarité », « Barka » dédiés aux droits de immigrés.

– membre du Comité d’organisation et d’accueil à Paris de la marche contre le racisme et pour les droits civiques (1984)

Ammar tu étais notre ami. Tu étais généreux, chaleureux, gai et convivial. Tu aimais la vie et les gens.

Nous ne t’oublierons pas ! Merci pour ta vie militante et d’engagement pour l’expression, les droits pour tous et le « mieux vivre ensemble » !

José GUERIN, RGB, Jean-Michel SAUVAGE, VIVRE FM.

Philippe VANNINI, ALIGRE FM . Jean-Claude GUILLOU, ALTERNATIVE FM

Francis GUILLERAULT, Radio SENSATIONS.

Jean-François DUPAQUIER, IDFM. Thierry VOYER, Radio NEO.

Frédérique RANGOM, BPM Hugo GARROS, Radio CAMPUS.

Matthieu GOSME, Radio Mille Pattes.

Catherine BERNARD et Marco PIERRARD ex-coordinateurs de FRADIF.

Christophe AVELLANEDA, ex-secrétaire de la FRADIF