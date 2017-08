COULEURS PAYS

Depuis bien longtemps, l’équipe du festival a tissé des liens personnels avec les territoires des Caraïbes. Au fil des années, comme une évidence, s’est manifestée l’idée de mettre en avant la création photographique de ces régions au cœur de cette 14ème édition des Photaumnales. Du 14 octobre au 31 décembre 2017, ils seront plus de 30 photographes présents à la galerie Le Quadrilatère à Beauvais et en région Hauts-de-France.

Les Photographies issues de collections historiques et images d’artistes contemporains donneront à voir les territoires d’outre-mer de Guadeloupe et de Martinique. La mixité des époques et la variété des regards formeront une mosaïque d’une grande richesse où s’entrecroiseront activités humaines, traditions industrielles, paysages et questions identitaires, sociétales et environnementales.



© Robert Charlotte

Commissariat général : Diaphane

Commissariat pour la photographie contemporaine : Fred Boucher, Adriana Wattel

Commissariat pour la photographie historique : Véronique Masini

