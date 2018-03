Cette année, Earth Hour, la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète organisée par le WWF, a lieu ce samedi 24 mars 2018 à 20h30. Partout dans le monde, des millions de personnes éteindront leurs lumières et des milliers de monuments iconiques seront plongés dans le noir. L’année dernière, de Singapour à Honolulu, en passant par Sydney, Moscou, Londres, Paris, New York ou encore Washington, ce sont près de 7000 villes dans 187 pays qui avaient éteint leurs édifices emblématiques.

A Paris, à 20h30 précises, Anne Hidalgo, Maire de Paris, éteindra la Tour Eiffel en présence de Pascal Canfin, Directeur général du WWF France et Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire.

vous aussi rejoignez le mouvement.

Rendez-vous sur le site earthhour.paris pour éteindre virtuellement une ampoule de la Tour Eiffel.