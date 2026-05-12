Élus locaux, anciens combattants, porte-drapeaux, représentants d’associations patriotiques et habitants se sont réunis devant le monument aux morts pour un moment de recueillement empreint d’émotion ce vendredi 8 mai à Persan. Après la lecture des messages officiels et le dépôt de gerbes, l’émotion se sont mêlés aux voix des enfants de l’école Jean Jaurès, au moment de l’interprétation du chant des partisans, soutenu par leurs enseignantes et la Directrice de l’établissement.

Une cérémonie qui a permis de transmettre aux plus jeunes les valeurs de paix, de liberté et de solidarité héritées de l’Histoire.

À travers cette commémoration, la commune de Persan perpétue chaque année un rendez-vous républicain essentiel, symbole d’unité nationale et de respect envers celles et ceux qui ont combattu pour la liberté.