C’est une des épreuves jeunes les plus prisées d’île de France et la plus grande épreuve du Val d’Oise, qui a battu un nouveau record l’année dernière avec plus de 500 inscriptions.

Elle est réservée aux jeunes de 5 à 18 ans et se caractérise par un enchaînement de course à pied, vélo puis à nouveau course à pied. Les distances sont adaptées à chaque catégorie d’âges. Les frais d’inscriptions sont peu élevés, 3 euros pour les licenciés et 5 euros pour les non-licenciés.

Les courses s’étaleront entre 9h30 et 12h30 au complexe sportif Schweitzer, rue d’Andilly à Soisy sous Montmorency. Plus d’informations sur Duathlon Avenir Soisy sous Montmorency